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Amnesty International лишила Навального статуса узника совести: что произошло

25 февраля, 01:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Оппозиционер по-прежнему считается политзаключенным

Международная правозащитная организация Amnesty International лишила заключенного российского оппозиционера Алексея Навального статуса узника совести, который присвоила ему 17 января.

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Об этом организация сообщила в ответ на запрос "Радио Свобода".

Такое решение правозащитники приняли из-за его прошлых заявлений, в которых, по мнению организации, содержались призывы к насилию и дискриминации, а также "язык ненависти".

"Некоторые из этих комментариев, которые Навальный так публично и не осудил, достигают уровня пропаганды ненависти, что противоречит определению узника совести от Amnesty International", - объяснил замдиректора отделения Amnesty International по делам Европы и Центральной Азии Денис Кривошеев.

По-прежнему политзаключенный

В то же время в Amnesty International подчеркнули, что Навального и дальше считают заключенным по политическим мотивам и требуют его освобождения.

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По словам Кривошеева, внутреннее решение организации по Навальному было принято "в связи с комментариями, которые он делал в прошлом", но оно "не меняет нашей решимости бороться за его немедленное освобождение и за прекращение его политически мотивированного преследования со стороны российских властей".

Напомним, 17 января правозащитная организация Amnesty International заявила, что задержанный в московском аэропорту "Шереметьево" российский оппозиционер Алексей Навальный отныне является узником совести, и призвала власти России немедленно освободить его.

2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима.

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