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Amnesty International визнала Навального в'язнем совісті

17 січня, 21:24

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Правозахисники закликали негайно звільнити опозиціонера

Правозахисна організація Amnesty International заявила, що затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво"російський опоозіціонер Олексій Навальний відтепер є в'язнем совісті і закликала владу Росії негайно звільнити його.

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Про це йдеться в заяві організації.

"Відомий критик Кремля Олексій Навальний дивом пережив те, що вже підтверджено як отруєння нервово-паралітичним речовиною "Новачок", 20 серпня 2020 року. Російська влада веде безжальну кампанію проти Навального", – йдеться в заяві.

В організації впевнені, що сьогоднішній арешт Навального після прильоту з Берліна в аеропорту Москви доводить, що Кремль намагається змусити його замовкнути.

"Арешт Олексія Навального – ще одне свідчення того, що російська влада намагається змусити його замовкнути. Його затримання лише підкреслює необхідність розслідування його тверджень про те, що він був отруєний державними агентами, які діяли за наказом найвищого рівня", – заявила директор московського офісу Amnesty International Наталія Звягіна.

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Звання "в'язень совісті" присуджується незаконно переслідуваним владою у своїй країні діячам.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходив лікування у Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

17 січня його літак повинен був зробити посадку в столичному аеропорту "Внуково", де зустрічати його зібралося безліч людей. Але лайнер несподівано перенаправили в інший аеропорт – "Шереметьєво", при проходженні паспортного контролю в якому опозиціонера затримали.

Ще до прибуття літака навального в Росію силовики почали затримувати його прихильників в аеропорту, серед них і брата опозиціонера, Олега Навального.

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Росія Amnesty International Олексій Навальний
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