Відео дня. Навального затримали після прильоту до Москви

До рішення суду він перебуватиме під арештом

Російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.

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Його затримання офіційно підтвердила Федеральна служба виконання покарань РФ – вони вважають опозиціонера злісним порушником умов дострокового звільнення. Як відомо, реабілітацію Навального в Німеччині російська система покарань вважає "ухиленням від органів", в розшук політика оголосили в кінці 2020 року.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний, який проходив лікування в Німеччині після отруєння бойовою отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

Раніше Володимир Путін відмовився коментувати причетність російських спецслужб до отруєння Олексія Навального.

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