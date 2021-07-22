Россия перебросила в Беларусь войска вблизи Украины: фото эшелона

Российские военные прибыли в Брест, который находится относительно недалеко от Украины и на границе с Польшей

Российские военные приехали в Беларусь. Коллаж "Сегодня"

В Беларусь прибыл первый военный эшелон из России с военнослужащими и военной техникой для участия в совместных масштабных учениях "Запад-2021".

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Отметим, что российские военные прибыли в Брест, который находится относительно недалеко от Украины и на границе с Польшей.

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"Приехали с хорошим настроением, добрались в течении суток. Проблем в ходе переезда не было. Встретили нас с оркестром, нам очень приятно. Была оказана помощь в организации разгрузки нашей техники. Я рад, что прибыл на землю Республики Беларусь со своим личным составом для участия в учениях. Наше подразделение регулярно участвует в крупных стратегических учениях. Ближайшая наша задача: без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря", – сказал российский офицер, замкомандира воинской части Сергей Кобров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".