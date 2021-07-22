Росія перекинула у Білорусь війська поблизу України: фото ешелону

Російські військові прибули у Брест, який знаходиться відносно недалеко від України і на кордоні з Польщею

Російські військові приїхали до Білорусі. Колаж "Сьогодні"

У Білорусь прибув перший військовий ешелон з Росії з військовослужбовцями і військовою технікою для участі у спільних масштабних навчаннях "Захід-2021".

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Відзначимо, що російські військові прибули у Брест, який знаходиться відносно недалеко від України і на кордоні з Польщею.

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"Приїхали з хорошим настроєм, дісталися протягом доби. Проблем в ході переїзду не було. Зустріли нас з оркестром, нам дуже приємно. Була надана допомога в організації розвантаження нашої техніки. Я радий, що прибув на землю Республіки Білорусь зі своїм особовим складом для участі у навчаннях. Наш підрозділ регулярно бере участь у великих стратегічних навчаннях. Найближча наша задача: без порушень вимог безпеки розвантажити озброєння і військову техніку, відбути у призначений район і приступити до обладнання польового табору", – сказав російський офіцер, заступник командира військової частини Сергій Кобра.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що ймовірність нападу Росії на Україну буде особливо високою до середини вересня, коли агресор буде проводити основну фазу масштабних навчань "Захід-2021".