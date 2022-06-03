Россия шантажирует мир голодом: какое условие выдвинула

Глава МИД РФ Мария Захарова. Фото: коллаж "Сегодня"

Представитель МИД России Мария Захарова сделала очередное циничное заявление. Она высказалась о поставках зерна, которое было украдено оккупантами РФ в Украине. По ее словам, Россия готова поставлять зерно "всем нуждающимся странам", но этому препятствуют санкции Запада.

"Если Соединенные Штаты и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они сейчас столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции. И тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить. Ну, очевидно же", – заявила Захарова.

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При этом зерно в РФ называют "своим".

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