Россия слабее, чем кажется: Байден указал на слабости Путина

Байден считает, что у РФ есть проблемы с экономикой, с COVID и не только с США и Европой в целом, но и с Ближним Востоком

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он отметил, что у таких стран есть слабые места и Россия слабее, чем хочет казаться.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Журналисты спросили у Байдена, почему Путин за все время у власти не изменился, несмотря на годы западных санкций. На это президент США ответил шутя: "Он Владимир Путин".

"Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой. И если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, он продолжит в том же духе", - сказал он о Путине.

Также он отметил, что РФ, экономика которой в 13 раз меньше, чем у США, – более слабая страна, чем это может показаться.

"У России есть свои собственные дилеммы, связанные со своей экономикой, с COVID и не только с США и Европой в целом, но и с Ближним Востоком", – сказал Байден.

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По его словам, Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

"Она также откусила некоторые реальные проблемы, которые им трудно пережевать", – сказал Байден.

Напомним, в Кремле отмечают, что в последнее время Байден смягчил риторику в адрес России. Путин объяснил, с чем это связано.

Также мы писали, что президент США пообщается с журналистами после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 16 июня.