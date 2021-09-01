Россия снабдит Беларусь самолетами, вертолетами и средствами ПВО

Лукашенко не рассказал, сколько денег выделил на закупку вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"

Россия поставит в Беларусь десятки самолетов, вертолетов и средства противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА во вторник, 1 сентября.

"В ближайшее время из Российской Федерации поставят нам десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси не рассказал, сколько денег выделил из бюджета страны на закупку вооружения, отметив лишь, что подписал соответствующее распоряжение. Также он подчеркнул, что Россия предоставит "самое современное оборудование".

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"Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях (Запад-2021, – Ред.), что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение", – добавил Лукашенко.

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