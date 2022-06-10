Россия "ударила" по Японии новым запретом: что известно

В России заявили, что ограничили право Японии на вылов рыбы возле Курил. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Россия лишит Японию права добывать рыбу возле Курильских островов.

Об этом пишут росСМИ.

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Запрет России

"Мы уже, по сути, ограничили их право (на вылов рыбы – ред.), причем их усилиями. Они отказались заплатить за квоты по вылову у Курильских островов. Соответственно, это право будет у них изъято", – сказал Трутнев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва приостанавливает действие российско-японского соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

Спор из-за Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые после окончания Второй мировой войны были аннексированы Советским Союзом. Тогда же японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключен.

Также "Сегодня" писало о том, что Япония будет теперь официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящейся под незаконной оккупацией". Кроме этого, Россия проводила военные учения на Курильских островах.