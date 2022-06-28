Россия угрожает миру перед саммитом НАТО: кто из стран может попасть под удар (фото)

В России отреагировали на открытие саммита НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 июня, в Мадриде (Испания) открывается саммит НАТО, на котором рассмотрят многие проблемные вопросы. В частности ожидается, что Североатлантический альянс определит Россию главной угрозой. На это уже отреагировали в "Роскосмосе".

На своей странице в Telegram российская государственная корпорация опубликовала спутниковые снимки "центров принятия решений", поддерживающих Украину.

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Как отмечается, "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки "центров принятия решений", поддерживающих нашу страну – Белый дом, Пентагон, штаб-квартира НАТО и т.д.

В то же время не обошлось без заявлений – вроде бы "страны Запада объявят Россию своим врагом", поэтому и написали точные координаты этих объектов "на всякий случай".

"Пока представители 30 стран Альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, "Роскосмос" публикует спутниковые фотографии места проведения саммита и тех же "центров принятия решений", которые поддерживают "украинских националистов", – заявили в корпорации страны-агрессора.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов в восемь раз увеличить численность сил быстрого реагирования (до 300 тысяч). В то же время заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ не согласился с критикой относительно того, что НАТО недостаточно помогает Украине.