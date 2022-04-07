Россия впервые признала большие потери своих войск в войне против Украины

Спикер Путина сказал о больших потерях в войне в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.

При этом Песков назвал проверенные фотографии и спутниковые снимки погибших мирных жителей на улицах украинских городов "наглым фейком".

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"Мы отрицаем, что российские военные могут иметь что-то общее с этими зверствами и тем, что на улицах Бучи были показаны трупы", — сказал он.

Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

Украина неоднократно подчеркивала, что не собирается возвращать аннексированный полуостров военным путем, а настроена на дипломатический путь.

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Потери армии РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04, по данным Генштаба ВСУ, ориентировочно составили: