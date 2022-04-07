Росія вперше визнала великі втрати своїх військ у війні проти України

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні. Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", — сказав він.

При цьому Пєсков назвав перевірені фотографії та супутникові знімки загиблих мирних жителів на вулицях українських міст "нахабним фейком".

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"Ми заперечуємо, що російські військові можуть мати щось спільне із цими звірствами і тим, що на вулицях Бучі були показані трупи", — сказав він.

Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна, вступивши до НАТО, могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Україна неодноразово наголошувала, що не збирається повертати анексований півострів військовим шляхом, а налаштована на дипломатичний шлях.

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Втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04, за даними Генштабу ЗСУ, орієнтовно становлять: