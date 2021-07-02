Россия вывела в море весь Черноморский флот из-за Sea Breeze – разведка

Москву очень нервируют украинские учения Украины со странами НАТО – в ГУР рассказали, чего так испугалась Россия

Российске корабли возле Крыма / Фото: Минобороны РФ

Из-за масштабных учений Sea Breeze-2021 в Украине Россия вывела в море весь Черноморской флот, чтобы продемонстрировать, что она готова отстаивать свои интересы даже с применением силы, лишь бы не потерять доминирующую роль в Черном море.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, НАТО все больше заходит в Черноморский регион и готово там обеспечивать безопасность, чего не было со времен Советского Союза.

"Военная разведка Украины отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения, Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море. Однако международное сообщество демонстрирует свою солидарность с Украиной и прилагает совместные усилия по обеспечению безопасности в нашем регионе. Россия этого реально боится", – сказал Скибицкий.

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В то же время он отмечает, что Россия не сможет тягаться с силами НАТО, которые участвуют в учениях.

"Военная разведка Украины сейчас обеспечивает безопасность и мониторит развитие ситуации вокруг учений Sea Breeze-2021. Мы видим, что для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи. Страна-агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море", – отметил добавил представитель ГУР.

Как сообщали новости "Сегодня", 28 июня в Украине начались учения Sea Breeze-2021. Эксперты прогнозируют провокации со стороны России, но командование украинских и американских сил их не боится.