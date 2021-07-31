Российские хакеры сломали почты американских федеральных прокуроров – Минюст

Кибервойна России и США. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские хакеры, причастные к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали учетные записи электронной почты одних из самых известных американских федеральных прокуроров.

Об этом заявили в Министерстве юстиции США, пишет AP.

Речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным ведомства, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

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В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds – тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.

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Все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением "операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности". Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.

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Напомним, Соединенные Штаты в августе уволят местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.