Шпион, выйди вон! Какие страны и за что выдворили российских дипломатов

Большинство скандалов с дипломатами из России связаны со шпионажем, – некоторые страны раскрыли целые сети – но было и пару исключений

Шпионские скандалы с дипломатами из России продолжают сотрясать Европу. Не успели выдворить дипломатов-шпионов из Болгарии, как подоспела Чехия, из которой изгнали сразу 18 россиян. Мы собрали скандалы с российскими дипломатами за последние полгода – и список получился солидный.

Чехия

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Самый свежий и самый крупный улов западных спецслужб за последнее время. Глава чешского МИД назвал 18 российских дипломатов работниками спецслужб РФ, которые действовали под прикрытием. Причем, в Чехии предполагают, что они могут быть причастны ко взрывом складов боеприпасов в 2014 году во Врбетице.

Италия

В апреле итальянская контрразведка заявила о нахождении в Италии не менее 80 оперативников основных российских спецслужб – ГРУ, ФСБ и Службы внешней разведки, которые действуют под видом аккредитованных дипломатов и занимают должности в посольстве и консульствах РФ. Правда, на данный момент известно о выдворении только двух дипломатов (в конце марта).

Болгария

Понемногу, но регулярно выдворяет российских шпионов Болгария – за последние полгода это происходило по крайней мере трижды.

22 марта болгарский МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон грата и потребовало покинуть страну из-за причастности к организации шпионской сети . Перед этим арестовали членов группы, возглавляемой бывшим высокопоставленным офицером военной разведки, который создал сеть для шпионажа в пользу России.

. Перед этим арестовали членов группы, возглавляемой бывшим высокопоставленным офицером военной разведки, который создал сеть для шпионажа в пользу России. В декабре 2020 года Болгария объявила персоной нон грата и депортировала из страны военного атташе при дипмиссии РФ в Софии, в течение трех лет собиравшего информацию, представляющую государственную и служебную тайну .

. 23 сентября 2020-го выдворили двоих россиян с дипломатическим статусом, которые в течение четырех лет собирали данные о Вооруженных силах Болгарии и технической пригодности военной техники этой страны и передавали их российским военным в Москве.

Германия, Швеция, Польша

Одно из немногих выдворений российских дипломатов не связанное со шпионажем. 8 февраля нынешнего года Берлин, Стокгольм и Варшава решили зеркально ответить на высылку из РФ сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве, и объявили о депортации российских посланников.

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Ранее российские власти объявили персонами нон грата трех дипломатов стран Евросоюза, которые 23 января якобы участвовали в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Нидерланды

В декабре 2020 года Нидерланды объявили персонами нон грата двух российских дипломатов за шпионаж и выдворили их из страны. Служба разведки и безопасности страны выяснила, что дипломаты, работавшие в российском посольстве в Гааге, на самом деле являются сотрудниками внешней разведки РФ. Они в частности – собирали информацию об искусственном интеллекте, нанотехнологиях и других научных разработках в военной сфере.

Украина

Украина также не осталась в стороне массового дипломатовыдворения. Дипломат посольства России в Киеве должен покинуть нашу страну до 21 апреля. Такое решение приняли после задержания в Санкт-Петербурге и выдворения украинского консула Александра Сосонюка по надуманному обвинению в шпионаже.

Напомним, сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали украинского консула Александра Сосонюкаякобы за то, что он пытался "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ".

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