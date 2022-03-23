Российским солдатам в Украине не хватает еды, топлива и одежды – Пентагон

Российские оккупанты сидят в Украине без еды, тепла и топлива. Фото: коллаж "Сегодня"
Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.
Об этом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил на закрытом брифинге в Пентагоне 22 марта, передает "Радио Свобода".
Нет запасов еды и топлива
По словам чиновника, у оккупантов проблемы с топливом и едой, а также запасами и высокоточными боеприпасами.
"Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", – отметил он.
Высокопоставленный чиновник добавил, что также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией, и теплой одеждой. Таким образом солдаты РФ страдают от обморожения.
Кроме того, в Пентагоне считают, что россияне имеют проблемы с командованием и контролем. Также существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.
Российские солдаты воруют в селах варенье
Приходят все новые сообщения, подтверждающие, что "самая сильная в мире армия" была заброшена в Украину без необходимой провизии и без кухни, которая должна была их кормить. В итоге бравые солдаты международного преступника Владимира Путина грабят магазины и даже отбирают варенье у украинских хозяюшек. Но даже его вынуждены были бросить, так быстро пришлось бежать от украинской армии.
Ситуация
- По словам одного из плененных оккупантов, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, поэтому именно такой запас провизии и был роздан российским солдатам.
- 2 марта в Тростянце Сумской области, например, "голуби русского мира" ограбили магазин и секонд-хенд.
- Городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, накормил нежданных гостей, а потом получил подозрение о госизмене.
У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине
У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.
"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.