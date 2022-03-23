Российским солдатам в Украине не хватает еды, топлива и одежды – Пентагон

Российские оккупанты сидят в Украине без еды, тепла и топлива. Фото: коллаж "Сегодня"

Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США заявил, что у российских военных в Украине проблемы с запасами еды и топлива. Также у них есть проблемы и со снаряжением.

Об этом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сообщил на закрытом брифинге в Пентагоне 22 марта, передает "Радио Свобода".

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Нет запасов еды и топлива

По словам чиновника, у оккупантов проблемы с топливом и едой, а также запасами и высокоточными боеприпасами.

"Эта крупная и масштабная операция, которой они никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов", – отметил он.

Высокопоставленный чиновник добавил, что также российские военные имеют проблемы с логистикой, связью и коммуникацией, и теплой одеждой. Таким образом солдаты РФ страдают от обморожения.

Кроме того, в Пентагоне считают, что россияне имеют проблемы с командованием и контролем. Также существует проблема с нехваткой топлива у российских военных кораблей.

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Российские солдаты воруют в селах варенье

Приходят все новые сообщения, подтверждающие, что "самая сильная в мире армия" была заброшена в Украину без необходимой провизии и без кухни, которая должна была их кормить. В итоге бравые солдаты международного преступника Владимира Путина грабят магазины и даже отбирают варенье у украинских хозяюшек. Но даже его вынуждены были бросить, так быстро пришлось бежать от украинской армии.

Ситуация

По словам одного из плененных оккупантов, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня, поэтому именно такой запас провизии и был роздан российским солдатам.

2 марта в Тростянце Сумской области, например, "голуби русского мира" ограбили магазин и секонд-хенд.

Городской голова Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора ("Оппозиционная платформа — За жизнь"), который 27 февраля объявил о переходе к сотрудничеству с прибывшими в его город российскими оккупантами, накормил нежданных гостей, а потом получил подозрение о госизмене.

У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.