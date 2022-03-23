Російським солдатам в Україні не вистачає їжі, пального та одягу – Пентагон

Російські окупанти сидять в Україні без їжі, тепла та палива. Фото: колаж "Сьогодні"

Високопосадовець Міністерства оборони США заявив, що у російських військових в Україні проблеми із запасами їжі та пального. Також у них є проблеми зі спорядженням.

Про це високопосадовець Міністерства оборони США повідомив на закритому брифінгу в Пентагоні 22 березня, передає "Радіо Свобода".

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Немає запасів їжі та пального

За словами чиновника, в окупантів проблеми з пальним та їжею, а також з запасами та високоточними боєприпасами.

"Ця велика та масштабна операція, якої вони ніколи раніше не проводили, триває вже місяць, а вони досі не вирішили проблему поповнення ресурсів", – зазначив він.

Високопосадовець додав, що також російські військові мають проблеми з логістикою, зв'язком і комунікацією, і теплим одягом. Так, солдати РФ страждають від обмороження.

Крім того, у Пентагоні вважають, що росіяни мають проблеми з командуванням та контролем. Також існує проблема з нестачею пального у російських військових кораблів.

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Російські солдати крадуть у селах варення

Надходять все нові повідомлення, які підтверджують, що "найсильніша у світі армія" була закинута в Україну без необхідної провізії і без кухні, яка мала їх годувати. У підсумку браві солдати міжнародного злочинця Володимира Путіна грабують магазини і навіть забирають варення в українських господарок. Але навіть його змушені були покинути, так швидко довелося тікати від української армії.

Ситуація

За словами одного з полонених окупантів, президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні, тому саме такий запас провізії був розданий російським солдатам.

2 березня у Тростянці Сумської області, наприклад, "голуби" "русского мира" пограбували магазин та секонд-хенд.

Міський голова Куп'янська (Харківська область) Геннадій Мацегора ("Опозиційна платформа – За життя"), який 27 лютого оголосив про перехід до співпраці з російськими окупантами, що прибули в його місто, нагодував несподіваних гостей, а потім отримав підозру про держзраду.

У РФ закінчуються військові ресурси в Україні

У путінської армії закінчуються ресурси для ведення бойових дій – на неї чекають великі проблеми. Окупанти це розуміють і "пачками" здаються у полон.

"Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдатів, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їхніх товаришів з "навчань", які отримали на іспиті "200 балів", залишилися в чужій землі. Адже Москва не визнає їх смерті, для Путіна вони гарматне м'ясо, витратний матеріал у спробі досягти своєї імперської мрії. Багато хто вже зрозумів – їх зрадили", – сказав глава Міноборони Олексій Резніков.