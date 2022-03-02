Российский бизнесмен предлагает миллион долларов за голову Путина

Путина ненавидят даже россияне/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российский бизнесмен Александр Конанихин, проживающий сейчас в США, предлагает миллион долларов за голову президента РФ Владимира Путина.
Об этом он написал в своем Facebook.
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"Я обещаю заплатить 1 000 000 долларов США офицеру (офицерам), которые, выполняя свой конституционный долг, арестуют Путина как военного преступника по российскому и международному законодательству. Путин не является президентом России, поскольку он пришел к власти в результате спецоперации по подрыву многоквартирных домов в России, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы, и убил своих оппонентов. Как этнический россиянин и гражданин России, я считаю своим моральным долгом способствовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять наступлению Путинской Орды", – написал бизнесмен.
Он выступает против войны в Украине и российских властей.
Ситуация в Украине 2 марта
- В Энергодаре местные жители заблокировали продвижение оккупантов. Люди вышли с украинскими флагами и перекрыли дорогу, чтобы не пустить их в город.
- Фермеры забрали у российских оккупантов военную технику. Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.
- В Коростене Житомирской области российские военные ударили по блокпосту. Произошла воздушная атака, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека.
- В Житомире российские оккупанты обстреляли частный сектор, повреждены 10 жилых домов. По предварительной информации, погибли четыре человека, из них один ребенок. Еще трое пострадали.
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- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.