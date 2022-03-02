Російський бізнесмен пропонує мільйон доларів за голову Путіна

Путіна ненавидять навіть росіяни/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російський бізнесмен Олександр Конанихін, який зараз мешкає у США, пропонує мільйон доларів за голову президента РФ Володимира Путіна.

Про це він написав у своєму Facebook.

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"Я обіцяю заплатити 1 000 000 доларів США офіцеру (офіцерам), які, виконуючи свій конституційний обов’язок, заарештують Путіна як військового злочинця за російським та міжнародним законодавством. Путін не є президентом Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву багатоквартирних будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори, і вбив своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії, я вважаю своїм моральним обов’язком сприяти денацифікації Росії. Я буду продовжувати допомагати Україні в її героїчних зусиллях протистояти наступу Путінської Орди", — написав бізнесмен.

Він виступає проти війни в Україні та російської влади.

Ситуація в Україні 2 березня

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