Российскому военному на могилу положили венок в цветах флага Украины

На могилу российскому военному принесли желто-голубой венок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилась фотография могилы военного в России, на которую кто-то положил венок в цветах украинского флага. Снимок выложил украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов в Facebook.

"Московский зашквареный офицер и венок на могиле", — написал Жирохов.

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Издание Кавказ Реалии написало, что в могиле на снимке похоронен лейтенант Никита Мальковский, который погиб 27 мая. Ему было 28 лет. Могила находится на Славянском кладбище Краснодара. По словам местного активиста, судя по военной форме, возрасту и дате смерти, похороненный участвовал в боевых действиях в Украине, однако о его гибели не заявлялось публично.

Местные активисты заявляют, что в том районе появляется все больше могил российских военных.

Россияне продолжают гибнуть в Украине

Только за минувшие сутки россияне потеряли на территории Украины 200 человек личного состава, 9 танков, 7 артиллерийских систем и другую технику. Данные о потерях армии РФ с начала вторжения в Украину обнародовал Генштаб ВСУ.

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Российские войска не оставляют попыток полностью оккупировать Северодонецк и обстреливают украинские позиции на разных направлениях, рассказали в Генштабе. Противник пытается сдерживать действия ВСУ и перегруппирует свои войска.

Боевые силы России на Донбассе, скорее всего, действуют в составе все более разрозненных и сильно недоукомплектованных группировок. Некоторые из сильных сторон России, такие как ее преимущество в количестве танков, становятся менее актуальными. Это, вероятно, способствует медленной скорости продвижения войск РФ. Об этом сообщила разведка минобороны Британии.