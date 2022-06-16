Російському військовому на могилу поклали вінок у кольорах прапора України

На могилу російському військовому принесли жовто-блакитний вінок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася фотографія могили військового у Росії, на яку хтось поклав вінок у кольорах українського прапора. Знімок виклав український військовий експерт та історик Михайло Жирохов у Facebook.

"Московський зашкварений офіцер та вінок на могилі", – написав Жирохов.

Реклама

Видання Кавказ Реалії написало, що у могилі на знімку похований лейтенант Микита Мальковський, який загинув 27 травня. Йому було 28 років. Могила знаходиться на Слов'янському цвинтарі Краснодара. За словами місцевого активіста, судячи з військової форми, віку та дати смерті, похований брав участь у бойових діях в Україні, проте про його загибель не заявлялося публічно.

Місцеві активісти заявляють, що у цьому районі з'являється все більше могил російських військових.

Росіяни продовжують гинути в Україні

Лише за минулу добу росіяни втратили на території України 200 осіб особового складу, 9 танків, 7 артилерійських систем та іншу техніку. Дані про втрати армії РФ від початку вторгнення в Україну оприлюднив Генштаб ЗСУ.

Реклама

Російські війська не залишають спроб повністю окупувати Сєвєродонецьк і обстрілюють українські позиції на різних напрямках, розповіли у Генштабі. Противник намагається стримувати дії ЗСУ та перегруповує свої війська.

Бойові сили Росії на Донбасі, швидше за все, діють у складі дедалі більше розрізнених та сильно недоукомплектованих угруповань. Деякі з сильних сторін Росії, такі як її перевага у кількості танків, стають менш актуальними. Це, мабуть, сприяє повільній швидкості просування військ РФ. Про це повідомила розвідка міноборони Британії.