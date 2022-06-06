У Росії масово закуповують могили: у чому причина різкого попиту

Російська влада в багатьох регіонах стала закуповувати сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть оплатити сім'ї. Закупівлі такого масштабу в минулі роки не було, що може свідчити про масову загибель росіян на війні в Україні.
Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".
На порталі Держзакупівель у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп (чиї сім'ї не можуть організувати похорон), при цьому кількість могил аномальна.
Зокрема, у Хабаровському краї замовлено копання одразу 700 могил. Аналогічний контракт був укладений, наприклад, п'ять років тому, проте всього на 120 могил і значно дорожчий за нинішній.
У Красноярську закуповують близько 100 могил – вперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі у сфері ЖКГ.
У Копейському районі Челябінської області замовили поховання відразу 37 померлих, у Карелії 39.
У Мурманську кількість нових поховань не зазначена: у документації йдеться про те, що вони плануються "чергами".
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