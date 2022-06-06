У Росії масово закуповують могили: у чому причина різкого попиту

Нинішні поховання організовують нашвидкуруч, це може бути пов'язано з втратами РФ через вторгнення в Україну

Кількість закуповуваних могил аномальна. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська влада в багатьох регіонах стала закуповувати сотні могил для громадян, чиї похорони не можуть оплатити сім'ї. Закупівлі такого масштабу в минулі роки не було, що може свідчити про масову загибель росіян на війні в Україні.

Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

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На порталі Держзакупівель у травні з'явилося багато лотів на організацію поховань у різних містах. Як правило, могили закуповують для людей без родичів або незахищених соціальних груп (чиї сім'ї не можуть організувати похорон), при цьому кількість могил аномальна.

Зокрема, у Хабаровському краї замовлено копання одразу 700 могил. Аналогічний контракт був укладений, наприклад, п'ять років тому, проте всього на 120 могил і значно дорожчий за нинішній.

У Красноярську закуповують близько 100 могил – вперше в історії замовника, який раніше робив закупівлі у сфері ЖКГ.

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У Копейському районі Челябінської області замовили поховання відразу 37 померлих, у Карелії 39.

У Мурманську кількість нових поховань не зазначена: у документації йдеться про те, що вони плануються "чергами".

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