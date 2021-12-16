Россию предупредили – Молдова идет в ЕС: громкое заявление Санду

Санду четко определила курс своей страны. Коллаж "Сегодня"
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна собирается вступить в Европейский Союз и будет двигаться в этом направлении, а Россия уже предупреждена о новом молдавском курсе. Об этом пишет Европейская правда.
"Молдова хочет однажды стать членом ЕС. Мы хотели бы попасть туда раньше, чем позже", – сказала она.
В свете газовой зависимости от России ее спросили, отпустит ли Москва Молдову в ЕС. На это она заявила, что уже предупредила РФ, что ЕС – это модель для ее страны.
"Мы будем настаивать на том, что это наш выбор (присоединиться к ЕС. – Ред.), и мы хотели бы, чтобы другие страны уважали этот выбор", – подчеркнула молдавский лидер.
Молдова разругалась с Россией?
- Этой осенью между Молдовой и Россией окончательно испортились отношения. Энергетический кризис, который Москва устроила Европе в сентябре, довел Молдову до режима ЧП из-за нехватки газа. За спасением Кишинев даже обратился к Украине.
- Был даже момент, когда "Газпром" за счет энергетического давления шантажировал Молдову более дешевым газом в обмен на корректировку соглашения о свободной торговле с ЕС.
- Москва угрожала отключить газ, если Кишинев не заплатит. Но Молдова в последний момент заплатила долг "Газпрому".