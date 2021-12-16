Росію попередили – Молдова йде до ЄС: гучна заява Санду

Санду чітко визначила курс своєї країни. Колаж "Сьогодні"

Президент Молдови Майя Санду заявила, що її країна має намір вступити до Європейського Союзу і рухатиметься в цьому напрямку, а Росія вже попереджена про новий молдавський курс. Про це пише Європейська правда.

"Молдова хоче колись стати членом ЄС. Ми хотіли б потрапити туди раніше, ніж пізніше", – сказала вона.

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У світлі газової залежності від Росії її запитали, чи відпустить Москва Молдову до ЄС. На це вона заявила, що вже попередила РФ, що ЄС – це модель її країни.

"Ми наполягатимемо на тому, що це наш вибір (приєднатися до ЄС. – Ред.), і ми хотіли б, щоб інші країни поважали цей вибір", – наголосила молдавський лідер.

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