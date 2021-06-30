Руководил операциями в Ираке и Афганистане: умер экс-глава Пентагона

Дональд Рамсфелд был министром обороны при президентах Джералде Форде и Джордже Буше-младшем

Дональд Рамсфелд / Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах на 89-м году жизни скончался бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд, который дважды занимал этот пост.

Об этом сообщила семья покойного в Twitter.

Согласно опубликованному заявлению, Рамсфелд умер в городе Таос (штат Нью-Мексико) в окружении ближайших родственников.

"С глубокой скорбью сообщаем о смерти Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", – говорится в сообщении.

Причиной его смерти представитель семьи Кейт Урбан назвал онкологическое заболевание – множественную миелому, пишет NYT.

Чем запомнился Рамсфелд

Как сообщает New York Times, Рамсфелд уникален тем, что был единственным министром обороны США, который занимал свой пост два непоследовательных срока: с 1975 по 1977 год – при президенте Джералде Форде и с 2001 по 2006 год – при Джордже Буше-младшем.

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"Он также был самым молодым, 43 года, и самым старым, 74 года, занимавшим этот пост – сначала в эпоху советско-американских ядерных вызовов, а затем в эпоху более изощренных угроз со стороны террористов и государств-изгоев", - пишет издание.

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В период президентства Джорджа Буша-младшего Рамсфелд руководил военными операциями Соединенных Штатов в Афганистане и Ираке, а в начале 2021 года он вместе с другими бывшими главами Минобороны США подписал письмо с призывом не использовать вооруженные силы для решения конфликтов после выборов.

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