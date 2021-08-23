"Русофобский шабаш": Крымская платформа вызвала у Скабеевой новую истерику (видео)

Очередная истерика Ольги Скабеевой случилась из-за Крымской платформы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз устроила истерику на своем "шоу" по поводу Украины. В этот раз ее возмутило проведение в Киеве первого саммита Крымской платформы, на которой почти 50 стран приняли декларацию, не признающую попытки России узаконить оккупацию полуострова.

Скабееву почему-то особо возмутило признание России оккупантом Крыма, что не впервые звучит в контексте ее действий. И пропагандистка не придумала ничего оригинальней, как назвать Крымскую платформу "русофобским шабашем".

"В Киеве несколько минут назад завершился русофобский шабаш под названием Крымская платформа, на котором Украина и еще 46 стран – от Польши до США – признали Россию государством – оккупантом и фактически предложили России капитулировать и сдать Крым", – как обычно истерично прокричала "ведущая" российского канала.

Отметим, в Киеве в понедельник, 23 августа, прошел первый саммит Крымской платформы, на котором было сделано несколько важных заявлений и подписана декларация.

Напомним, ранее Скабеева никак не могла успокоиться из-за исполнения украинскими военными на репетиции парада ко Дню Независимости известной кричалки харьковских льтрас "Путин х**ло" – она поднимала эту тему в двух передачах подряд.

Она также умудрилась увидеть в гопаке украинского борца Жана Беленюка после победы на Олимпиаде в Токио "зраду" Украины и "москальскую присядку".