Кремлевская пропагандистка увидела в гопаке Беленюка "москальскую присядку" (видео)

Ольга Скабеева заявила, что украинский борец станцевал на Олимпиаде не гопак, а некую присядку, она также отметилась гомофобией и расизмом

Ольга Скабеева назвала гопак Жана Беленюка "присядкой" / коллаж "Сегодня"

Российским пропагандистам не дают покоя украинские спортсмены. Так, ведущая "России 1" Ольга Скабеева после того как украинский борец Жан Беленюк, завоевав золото, станцевал гопак, умудрилась увидеть в нем "зраду" Украины и "москальскую присядку". Она также намекнула на неукраинское происхождение спортсмена и прошлась по ЛГБТ.

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Об этом свидетельствует видео фрагмента ток-шоу, которое ведет пропагандистка.

"Борец Жан Беленюк добыл для своей, пусть и не исторической, но все таки родины – Украины первую золотую медаль. На радостях 30-летний чернокожий спортсмен пустился в пляс... Хоть какая-то видимая польза стране от депутатов ВР. Хотя без "зрады" не обошлось", – отметила российская "журналистка".

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Далее, сославшись на неких "знатоков", она заявила, что Беленюк станцевал вовсе не украинский танец и заметила, что ему теперь опасно возвращаться в Киев.

"Знатоки народных танцев подозревают, что Беленюк исполнил не традиционный украинский гопак, а пустился в москальскую присядку. Так что на родине могут возникнуть вопросики. Так или иначе, Беленюку в Киев возвращаться небезопасно", – подытожила Скабеева.

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Помимо этого еще вначале своего спича пропагандистка не преминула назвать Олимпиаду, проходящую в Японии "радужной".

Греко-римский борец и депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк 4 августа принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио и станцевал украинский гопак, завернувшись в национальный флаг. Позже он отметил, что для него уже "стало традицией праздновать значимые победы украинским народным танцем".

"Это было на чемпионате Европы, на Европейских играх и сегодня на Олимпийских играх. В детстве я занимался танцами, и кое-какие навыки остались. Делаю я это, чтобы воодушевить и дать позитивный заряд украинцам, которые ждут побед на всех фронтах", – заявил спортсмен.

Реклама Гопак от Беленюка / Фото: REUTERS

Напомним, российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

Напомним, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Все подробности в спецтеме Первое золото Украины! Жан Беленюк - олимпийский чемпион