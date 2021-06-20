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Донбасс оккупируют батальоны геев: Скабеева удивилась собственным бредням (видео)

20 июня 2021 23:46

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Месяц назад российская пропагандистка заявляла о "батальонах геев, которых Зеленский вместе с Байденом отправляют на Донбасс"

Российская ведущая-пропагандистка Ольга Скабеева вновь вспомнила свои утверждения о "батальонах геев", которые Вооруженные силы Украины якобы "отправляют воевать на Донбасс". При этом вопрос, зачем это украинцам, озадачил ее саму.

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Об этом она совершенно серьезно заявила в интервью "Шарий.net".

Журналист напомнил пропагандистке ее слова месяц назад о "батальонах геев, которых Зеленский вместе с Байденом отправляет на Донбасс", и та с готовностью их "подтвердила".

"Самое страшное... что русских людей приходят оккупировать геи – страшное дело. В ВСУ есть целое подразделение гомосексуалистов, вы знаете?" - заявила Скабеева.

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Она добавила, что уже рассказывала об этом в своей программе. При этом, судя по следующей реплике, приведенная ею информация удивляет даже саму пропагандистку.

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"Зачем украинские бандеровцы, мало того, что сами туда притопали, еще и привели туда геев?!" – удивленно вопрошает она.

Напомним, когда в Нововоронеже (Россия) открыли памятник Аленке с диким взглядом, пользователи Сети увидели в арт-объекте сходство с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Мы также сообщали, что после истерической реакции российской пропагандистки Ольги Скабеевой на новый дизайн формы сборной Украины по футболу украинский журналист предложил отправить ей индивидуальный комплект с ее фамилией на фоне контуров Украины.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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