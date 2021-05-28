Ryanair "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске – журналист

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Компания Ryanair дает неполную информацию и "виляет" в вопросе расследования неплановой посадки самолета в Минске.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" рассказал литовский журналист Витаутас Бруверис.

По его словам, литовские правоохранительные органы не довольны сотрудничеством с компанией.

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Кроме того, бортовые самописцы находятся во владении компании. Тем не менее ранее гендиректор авиакомпании Ryanair заявил, что белорусские власти предоставили ложную информацию

По словам летчика-испытателя Александра Лиходида, "вся правда в самолете, в магнитофонных записях, которыми владеет Ryanair".