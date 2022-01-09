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С камнями и петардами мигранты штурмуют границу Польши – есть раненые

Ирина Ковальчук
9 января, 21:58
В атаках продолжают принимать участие представители служб Беларуси

На границе остаются десятки мигрантов, не имеющих документов на пребывание в ЕС / Коллаж "Сегодня"

Остающиеся на белорусско-польской границе мигранты не оставляют попыток прорваться на территорию Европейского Союза. Польские пограничники минувшей ночью остановили одну из таких атак, в результате чего пострадала их коллега.

Об этом сообщает Погранслужба Польши на своей странице в Twitter.

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Что известно

В ночь на 9 января пограничники задержали 33 иностранца, которые попытались прорваться через границу. При этом пострадала одна из военнослужащих Польши.

"Во время сегодняшних силовых попыток форсирования границы на участках в Чаромхе и Шудзялове иностранцы и службы Беларуси забросали патрули Польши не только камнями, но и петардами. Женщина-офицер пограничной службы получила травмы головы, находится в больнице", – говорится в сообщении.

Предыдущей ночью попытку прорыва границы осуществила группа из 10 человек. Они были остановлены пограничниками Польши.

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Обстановка

  • Скопившиеся на польско-белорусской границе жители Ближнего Востока и Южной Азии с лета 2021 года постоянно совершают попытки прорваться в Польшу. Только 24 декабря 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.
  • 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей в сопровождении белорусских силовиков в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • Позже выяснилось, что штурмом на белорусско-польской границе руководил заместитель председателя Пограничного комитета Беларуси генерал-майор Роман Подлинев.
  • 21 декабря пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская рассказала, что белорусские пограничники применяют тактику ослепления польских коллег лазерными указками, чтобы таким образом дать шанс нелегалам пролезть через заграждение на территорию ЕС.