З камінням та петардами мігранти штурмують кордон Польщі – є поранені

На кордоні залишаються десятки мігрантів, які не мають документів на перебування в ЄС / Колаж "Сьогодні"

Мігранти, що залишаються на білорусько-польському кордоні, не відмовляються від спроб прориву на територію Європейського Союзу. Польські прикордонники минулої ночі зупинили одну з таких атак, внаслідок чого постраждала їхня колега.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі на своїй сторінці у Twitter.

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Що відомо

Вночі проти 9 січня прикордонники затримали 33 іноземців, які спробували прорватися через кордон. При цьому постраждала одна з військовослужбовців Польщі.

"Під час сьогоднішніх силових спроб форсування кордону на ділянках у Чаромсі та Шудзялові іноземці та служби Білорусі закидали патрулі Польщі не лише камінням, а й петардами. Жінка-офіцер прикордонної служби отримала травми голови, перебуває у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Минулої ночі спробу прориву кордону здійснила група з 10 людей. Вони були зупинені прикордонниками Польщі.

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Обстановка