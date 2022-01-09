З камінням та петардами мігранти штурмують кордон Польщі – є поранені

На кордоні залишаються десятки мігрантів, які не мають документів на перебування в ЄС / Колаж "Сьогодні"
Мігранти, що залишаються на білорусько-польському кордоні, не відмовляються від спроб прориву на територію Європейського Союзу. Польські прикордонники минулої ночі зупинили одну з таких атак, внаслідок чого постраждала їхня колега.
Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі на своїй сторінці у Twitter.
Що відомо
Вночі проти 9 січня прикордонники затримали 33 іноземців, які спробували прорватися через кордон. При цьому постраждала одна з військовослужбовців Польщі.
"Під час сьогоднішніх силових спроб форсування кордону на ділянках у Чаромсі та Шудзялові іноземці та служби Білорусі закидали патрулі Польщі не лише камінням, а й петардами. Жінка-офіцер прикордонної служби отримала травми голови, перебуває у лікарні", – йдеться у повідомленні.
Минулої ночі спробу прориву кордону здійснила група з 10 людей. Вони були зупинені прикордонниками Польщі.
Обстановка
- Жителі Близького Сходу та Південної Азії, що накопичилися на польсько-білоруському кордоні, з літа 2021 року постійно роблять спроби прорватися до Польщі. Лише 24 грудня 69 мігрантів з Близького Сходу намагалися нелегально потрапити з Білорусі на територію Польщі.
- 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею у супроводі білоруських силовиків у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
- Пізніше з'ясувалося, що штурмом на білорусько-польському кордоні керував заступник голови Прикордонного комітету Білорусі генерал-майор Роман Подліньов.
- 21 грудня прессекретар прикордонної служби Польщі Анна Михальська розповіла, що білоруські прикордонники застосовують тактику засліплення польських колег лазерними указками, щоб дати шанс нелегалам пролізти через загородження на територію ЄС.