Саакашвили объявил новую голодовку и выдвинул требования

Впереди у Саакашвили судебные заседания / Коллаж "Сегодня"
Третий президент Грузии и глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвил, который более полугода находится в тюрьме, объявил очередную голодовку. Политик пошел на крайнюю меру, получив заключение врачей, что повторная голодовка категорически исключена.
Об этом сообщает агентство Грузия Online.
Новые требования
"С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную, полную голодовку, эта голодовка – реакция на то, как обращается режим со мной и нашим народом. Мое здоровье имеет далеко не первоочередное значение. Я получил письмо от своего голландского интерниста в связи с этим, он пишет: "повторная голодовка категорически исключена. На фоне вашего уже ослабленного здоровья это приведет к повторному и более сильному стрессу, разрушению метаболизма, электролитов, ферментов и гормонального обмена, что в свою очередь приведет на тканевом и клеточном уровне к таким нарушениям, которые вызовут необратимый летальный исход. Я иду на это! Пусть все увидят, что значит любовь к родине, пусть все увидят, что значит ставить выше свою страну", — заявил Саакашвили на судебном процессе по делу о силовом разгоне протестов в Тбилиси 7 ноября 2007 года и разгроме силовиками оппозиционного телеканала "Имеди".
Саакашвили продолжил: "Вы видите, что происходит в Украине, и если кто-то глупый или бессовестный сегодня думает, что войну начали мы, я думаю, они должны хорошенько взглянуть на Украину. Мы не начинали войну, мы спасли Грузию, и за это меня теперь наказывают, и в том числе, это осуществляется по заданию Путина существующим режимом и мафиозным кланом, которые задумали мое убийство".
Судьба узника
- Президент Грузии 2004-2013 годов Михеил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию спустя восемь лет отсутствия, накануне местных выборов, где его партия имела шанс показать неплохой результат.
- 1 октября он был задержан и без судебного решения отправили в СИЗО города Рустави.
- Политик тут же назвал себя политическим заключенным и объявил голодовку. Через три недели он уже похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Через почти два месяца голодовки он добился перевода в военный госпиталь в городе Гори, в связи с чем политик прекратил голодовку. Тогда же начались первые судебные заседания.
- Перед переводом в лечебное учреждение Европейский суд по правам человека признал, что в грузинской тюрьме Саакашвили грозит непосредственный риск необратимого ущерба. Поэтому ЕСПЧ потребовал от Тбилиси выполнить ряд временных мер на период рассмотрения дела Саакашвили против Грузии и наделил это дело статусом "приоритетное".
- В конце декабря власти предприняли попытки вернуть Саакашвили в тюрьму. Первая такая попытка закончилась потерей сознания знаменитого заключенного.
- 11 февраля в знак поддержки Украины экс-президент Грузии спел гимн нашей страны в одиночной камере грузинской тюрьмы.