Саакашвілі оголосив нове голодування і висунув вимоги

Попереду у Саакашвілі судові засідання / Колаж "Сьогодні"
Третій президент Грузії та голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвіл, який понад півроку перебуває у в'язниці, оголосив чергове голодування. Політик пішов на крайній захід, отримавши висновок лікарів, що повторне голодування категорично виключено.
Про це повідомляє агентство Грузія Online.
Нові вимоги
"З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове, повне голодування, це голодування – реакція на те, як поводиться режим зі мною і нашим народом. Моє здоров'я має далеко не першочергове значення. Я отримав листа від свого голландського інтерніста у зв'язку з цим, він пише: "повторне голодування категорично виключено. На тлі вашого вже ослабленого здоров'я це призведе до повторного і сильнішого стресу, руйнування метаболізму, електролітів, ферментів та гормонального обміну, що у свою чергу призведе на тканинному та клітинному рівні до таких порушень, які спричинять незворотний летальний кінець. Я йду на це! Нехай усі побачать, що означає любов до батьківщини, нехай усі побачать, що означає ставити вище за свою країну", – заявив Саакашвілі на судовому процесі у справі про силовий розгін протестів у Тбілісі 7 листопада 2007 року та розгром силовиками опозиційного телеканалу "Імеді".
Саакашвілі продовжив: "Ви бачите, що відбувається в Україні, і якщо хтось дурний чи безсовісний сьогодні думає, що війну розпочали ми, я думаю, вони повинні добряче подивитись на Україну. Ми не розпочинали війну, ми врятували Грузію, і за це мене тепер карають, і в тому числі це здійснюється за завданням Путіна існуючим режимом і мафіозним кланом, які задумали моє вбивство".
Доля в'язня
- Президент Грузії 2004-2013 років Міхеїл Саакашвілі нелегально прибув до Грузії через вісім років відсутності, напередодні місцевих виборів, де його партія мала шанс показати непоганий результат.
- 1 жовтня його було затримано і без судового рішення відправили до СІЗО міста Руставі.
- Політик одразу назвав себе політичним ув'язненим та оголосив голодування. Через три тижні він уже схуд на 15 кілограмів, у нього почалися проблеми з моторикою та дикцією.
- Через майже два місяці голодування він досяг переводу у військовий шпиталь у місті Горі, у зв'язку з чим політик припинив голодування. Тоді ж розпочалися перші судові засідання.
- Перед переведенням до лікувальної установи Європейський суд з прав людини визнав, що у грузинській в'язниці Саакашвілі загрожує безпосередній ризик незворотних ушкоджень. Тому ЄСПЛ зажадав від Тбілісі виконати низку тимчасових заходів на період розгляду справи Саакашвілі проти Грузії та наділив цю справу статусом "пріоритетне" .
- Наприкінці грудня влада зробила спроби повернути Саакашвілі до в'язниці. Перша така спроба закінчилася втратою свідомості знаменитого ув'язненого.
- 11 лютого на знак підтримки України екс-президент Грузії заспівав гімн нашої країни в одиночній камері грузинської в'язниці.