Санду сделала жесткое заявление в адрес России

Санду указала россиянам на выход / Коллаж "Сегодня"

Молдова потребовала, чтобы Россия вывела свою военную базу с территории самопровозглашенной Приднестровской республики, которую Москва пытается использовать в войне против Украины.

Об этом сообщается на страницах Европейского парламента в соцсетях.

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Что известно

Во время своего выступления в Европейском парламенте с призывом предоставить Молдове статус кандидата в члены ЕС молдавский президент Майя Санду заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.

"Россия напала на соседнее государство, как это делали большие державы в прошлом, и ввергла в безграничную трагедию народы Украины и всего европейского континента. Они хотели превратить Украину в то, чем никто не хотел бы стать – геополитический придаток более сильного соседа. Мы все надеялись и ждали, что эти времена уже никогда не вернутся. Но они вернулись", – заявила Санду.

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