Санду зробила жорстку заяву на адресу Росії

Санду вказала росіянам на вихід / Колаж "Сьогодні"

Молдова вимагає, щоб Росія вивела свою військову базу з території самопроголошеної Придністровської республіки, яку Москва намагається використати у війні проти України.

Про це повідомляється на сторінках Європейського парламенту у соцмережах.

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Що відомо

Під час свого виступу в Європейському парламенті із закликом надати Молдові статусу кандидата в члени ЄС молдавський президент Майя Санду заявила, що російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки.

"Росія напала на сусідню державу, як це робили великі держави в минулому, і вкинула у безмежну трагедію народи України та всього європейського континенту. Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати – геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться", – заявила Санду.

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