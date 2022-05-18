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Санду зробила жорстку заяву на адресу Росії

Ірина Ковальчук
18 травня, 20:52
Проблема військової бази РФ на території Молдови порушена у Європейському парламенті

Санду вказала росіянам на вихід / Колаж "Сьогодні"

Молдова вимагає, щоб Росія вивела свою військову базу з території самопроголошеної Придністровської республіки, яку Москва намагається використати у війні проти України.

Про це повідомляється на сторінках Європейського парламенту у соцмережах.

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Що відомо

Під час свого виступу в Європейському парламенті із закликом надати Молдові статусу кандидата в члени ЄС молдавський президент Майя Санду заявила, що російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки.

"Росія напала на сусідню державу, як це робили великі держави в минулому, і вкинула у безмежну трагедію народи України та всього європейського континенту. Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати – геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться", заявила Санду.

Обстановка

  • Російська військова база Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова розквартована в Тирасполі, розташованому за 80 км від столиці Молдови. Штатна чисельність становила – 1700 осіб.
  • Президент України Володимир Зеленський заспокоює, що наступ на нас із боку Придністров'я цілком можливий, однак для України не буде великої загрози, оскільки це слабкий військовий контингент.
  • Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення до офіційного Кишинева.
  • 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти в Придністровському регіоні перебувають у бойовій готовності та можуть напасти будь-якої миті.