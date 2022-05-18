Санду зробила жорстку заяву на адресу Росії

Санду вказала росіянам на вихід / Колаж "Сьогодні"
Молдова вимагає, щоб Росія вивела свою військову базу з території самопроголошеної Придністровської республіки, яку Москва намагається використати у війні проти України.
Про це повідомляється на сторінках Європейського парламенту у соцмережах.
Що відомо
Під час свого виступу в Європейському парламенті із закликом надати Молдові статусу кандидата в члени ЄС молдавський президент Майя Санду заявила, що російські військові мають бути виведені з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки.
"Росія напала на сусідню державу, як це робили великі держави в минулому, і вкинула у безмежну трагедію народи України та всього європейського континенту. Вони хотіли перетворити Україну на те, чим ніхто не хотів би стати – геополітичний придаток сильнішого сусіда. Ми всі сподівалися і чекали, що ці часи вже ніколи не повернуться", – заявила Санду.
Обстановка
- Російська військова база Оперативної групи російських військ у Придністровському регіоні Республіки Молдова розквартована в Тирасполі, розташованому за 80 км від столиці Молдови. Штатна чисельність становила – 1700 осіб.
- Президент України Володимир Зеленський заспокоює, що наступ на нас із боку Придністров'я цілком можливий, однак для України не буде великої загрози, оскільки це слабкий військовий контингент.
- Радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Україна може захопити самопроголошене утворення "Придністров'я" по "клацанню пальців". Проте для цього має бути відповідне звернення до офіційного Кишинева.
- 8 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти в Придністровському регіоні перебувають у бойовій готовності та можуть напасти будь-якої миті.