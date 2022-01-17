Санкций не будет? США и ЕС отказались от самого жесткого наказания для Путина

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Вариант отключения России от международной платежной системы SWIFT, если произойдет полномасштабное вторжение России в Украину, больше не рассматривается США и Европейским Союзом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.

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ЕС угрожает Кремлю

"Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. ЕС угрожает Кремлю "массовыми последствиями", но пока не уточнил их. Отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров", – пишет издание.

Также издание отмечает, что из-за такого шага может возникнуть дестабилизация финансовых рынков в краткосрочной перспективе. При этом готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", – говорится в публикации.

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Что говорят в России

Глава Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России не было и нет планов нападать на Украину. По ее словам, войска в России могут перемещаться по территории страны, учения должны проводиться там, где это нужно, чтобы "был готов адекватный ответ на появляющиеся вызовы".

Также она сказала, что Москва продолжит настаивать на "мирном урегулировании украинского кризиса и выполнения Минских соглашений Киевом".

Что такое SWIFT?

SWIFT – это международная банковская система для платежей. По сути россияне смогут лишиться многих удобств, связанных с переводом средств на карту в случае введения таких санкций. Кстати, мы писали о том, что произойдет со счетами президента Владимира Путина и как будут жить в РФ без долларов в банках, если США введут такие жесткие меры.

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Напомним, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного воздействия на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.

Соединенные Штаты в очередной раз подчеркнули, что Россия поплатится в случае попытки напасть на Украину.

По словам замгоссекретаря США, Вашингтон до сих пор хочет урегулировать проблему с помощью дипломатического диалога, в то же время уже разработаны планы действий на разные случаи, в частности и на случай российской агрессии.