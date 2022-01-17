Санкцій не буде? США та ЄС відмовилися від найжорсткішого покарання для Путіна

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Варіант від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, якщо станеться повномасштабне вторгнення Росії в Україну, більше не розглядається США та Європейським Союзом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

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ЄС загрожує Кремлю

"Американці та європейці вже кілька тижнів обговорюють, як реагувати в разі військової операції Росії проти України. ЄС загрожує Кремлю "масовими наслідками", але поки що не уточнив їх. Від'єднання Росії від системи SWIFT є дуже делікатним для учасників переговорів", – пише видання.

Також видання зазначає, що через такий крок може виникнути дестабілізація фінансових ринків у короткостроковій перспективі. Водночас готуються адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

"Переговори між європейцями та США зараз зосереджені на формуванні санкцій проти великих російських банків. Німеччина наполягає на винятках, щоб можна було оплачувати імпорт газу та нафти з Росії", – йдеться у публікації.

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Що кажуть у Росії

Голова Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентина Матвієнко заявила, що в Росії не було і немає планів нападати на Україну. За її словами, війська в Росії можуть переміщатися територією країни, навчання повинні проводитися там, де це потрібно, щоб "була готова адекватна відповідь на виклики, що з'являються".

Також вона сказала, що Москва продовжить наполягати на "мирному врегулюванні української кризи та виконання Мінських угод Києвом".

Що таке SWIFT?

SWIFT – це міжнародна банківська система для платежів. По суті, росіяни зможуть втратити багато зручностей, пов'язаних із переказом коштів на карту в разі введення таких санкцій. До речі, ми писали про те, що станеться з рахунками президента Володимира Путіна і як житимуть у РФ без доларів у банках, якщо США запровадять такі жорсткі заходи.

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Нагадаємо, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів хворобливого на Москву у разі, якщо влада РФ зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

Сполучені Штати вкотре наголосили, що Росія поплатиться у разі спроби напасти на Україну.

За словами заступника держсекретаря США, Вашингтон досі хоче врегулювати проблему за допомогою дипломатичного діалогу, водночас вже розроблено плани дій на різні випадки, зокрема і на випадок російської агресії.