Считает, что Украина победит: Брэнсон написал колонку после встречи с Зеленским

Зеленский встретился с Брэнсоном/Фото: Офис президента, коллаж: "Сегодня"

Британский миллиардер Ричард Брэнсон опубликовал колонку, посвященную своему визиту в Украину. По его словам, в нашу страну его позвал Владимир Зеленский.

О своем визите Брэнсон написал на сайте своей компании Virgin.

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Бренсон рассказал о цели поездки в Киев.

"Моей главной целью поездки в Киев было встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и опасения, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может оказать более эффективную поддержку Украины", — написал бизнесмен.

В ходе своего визита Бренсон, в частности, посетил места российских военных преступлений и уничтоженный аэропорт в Гостомеле.

"Мне дали возможность сказать несколько слов, и я хотел передать то, что, я думаю, многие из нас чувствуют на Западе: каждый день украинцы борются и умирают за весь свободный мир. Самое малое, что может сделать остальной мир, — это оказать нашу непоколебимую и безоговорочную поддержку до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины. Все остальное было бы поражением, поражением не только права Украины свободно выбирать свою судьбу, но и верховенства права и суверенитета народов", — написал Бренсон.

Бизнесмен надеется, что Украина выиграет в войне.

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"Надеюсь, что Украина и ее великолепный народ одержат победу и выиграют эту войну, взяв под контроль свою территорию, свой суверенитет и свой будущий путь. Но больше, чем когда-либо, все мы должны объединиться и противостоять угрозе, с которой сталкивается Украина и весь мир", — подытожил бизнесмен.

Зеленский может передать Путину послание

Президент Индонезии Джоко Видодо предложил передать послание президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Таким образом, он хочет попытаться помочь мирным переговорам.

Видодо, который сегодня находится с визитом в Украине, должен поехать в Москву. Он заявил, что будет призывать президента России согласиться на прекращение огня.

"Несмотря на то, что этого очень трудно достичь, я выразил важность мирной резолюции", — сказал Видодо после встречи с Зеленским.

Индонезийский политик предложил передать послание президента Зеленского президенту Путину, с которым он должен встретиться.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский встретил с актером Шоном Пенном. Также мы писали, что Зеленский назвал условие, при котором встретится с Путиным.