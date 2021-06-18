Съедим – и проверим. Нуланд сравнила Россию с пудингом

США создали экспертные группы, которые проверят, хочет ли Россия стабильных отношений и можно ли достичь с ней определенных соглашений

Фото: ntvmsnbc.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с Владимиром Путиным, с одной стороны дал четко понять, что ожидает предсказуемых и стабильных отношений с Россией, а с другой, подчеркнул, что за вредоносную деятельность придется заплатить. И США намерены проверить, готова ли к этому Москва.

Об этом заявила заместитель главы Госдепартамента Виктория Нуланд в интервью "Радио Свобода".

При этом она сравнила Россию с пудингом, который нужно съесть, чтобы проверить, насколько он вкусный.

"Как сказал президент на пресс-конференции, "вкусный ли пудинг, узнаем, съев его". Мы еще не знаем, будет ли этот пудинг вкусным или нет – посмотрим", - отметила Нуланд.

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Она добавила, что США создали пару экспертных групп, которые проверят, хочет ли Россия стабильных отношений и можно ли достичь с ней определенных соглашений по некоторым вопросам.

"Мы открыли пару каналов, на которых испытаем, будет ли это сотрудничество плодотворным – в частности в области стратегической стабильности, взглянув на вооружение, наличие которого дестабилизирует ситуацию, а также в сфере кибербезопасности и противодействия кибернападениям с целью получения выкупа", – пояснила Нуланд.