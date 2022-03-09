Сенат Польши поддержал евроинтеграцию Украины

Польша поддерживает Украину / Фото: Коллаж: Сегодня
Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины.
Об этом сообщает телеграм-канал Верховной Рады Украины.
"Сенат Республики Польша призывает все страны-члены Европейского Союза солидарно поддержать ускоренный процесс интеграции Украины с Европейским Союзом", — говорится в постановлении.
Украина и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский после вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.
"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.
28 февраля Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз.
Вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу.
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