Сенат Польщі підтримав євроінтеграцію України

Польща підтримує Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Сенат Республіки Польща одноголосно ухвалив постанову про європейські устремління України.

Про це повідомляє телеграм-канал Верховної Ради України.

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Сенат Республіки Польща закликає всі країни-члени Європейського Союзу солідарно підтримати прискорений процес інтеграції України з Європейським Союзом", — ідеться у постанові.

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Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський після вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних", — заявив він.

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

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Віцепрезидент Європейської комісії, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що прийняття України до Європейського Союзу поки що не стоїть на порядку денному, хоча країна має європейську перспективу.

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