Северная Корея заказала испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Ракета взлетела и рухнула у берегов Японии / Фото: Коллаж: Сегодня
Северная Корея впервые успешно испытала тяжелую баллистическую ракету Hwasong-17. Испытаниями руководил лично Ким Чен Ын.
Об этом пишет news.yahoo.
Сообщается, что она взлетела и рухнула у берегов Японии.
Во время запуска Ким Чен Ын заявил, что КНДР готовится к "длительной конфронтации с американским империализмом". И ее стратегические силы готовы сдержать любые военные действия США.
Южная Корея ввела санкции против России
Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.
"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", — сообщили в МИД.
Все детали санкций в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Южная Корея также уведомит о своем решении Соединенные Штаты Америки и другие страны.