Північна Корея замовила випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Ракета злетіла і впала біля берегів Японії / Фото: Колаж: Сьогодні
Північна Корея вперше успішно випробувала важку балістичну ракету Hwasong-17. Випробуваннями керував особисто Кім Чен Ин.
Про це пише news.yahoo.
Повідомляється, що вона злетіла і впала біля берегів Японії.
Під час запуску Кім Чен Ин заявив, що КНДР готується до "тривалої конфронтації з американським імперіалізмом". І її стратегічні сили готові стримати будь-які воєнні дії США.
Південна Корея запровадила санкції проти Росії
Південна Корея запровадила санкції проти Російської Федерації у фінансовому секторі. Серед нових обмежень – припинення транзакцій із Центральним банком Росії.
"Уряд Південної Кореї на додаток до ухвалених 1 березня санкцій проти Росії у фінансовому секторі вирішив приєднатися до додаткових обмежувальних заходів, включаючи припинення транзакцій із Центробанком РФ", – повідомили у МЗС.
Усі деталі санкцій у відомстві оголосять після консультацій із відповідними міністерствами країни. Південна Корея також повідомить про своє рішення Сполучені Штати та інші країни.