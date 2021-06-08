"Северный поток – 2" завершен. В США сказали, как теперь помогут Украине

Госсекретарь озвучил, на что следует рассчитывать Украине после завершения строительства российского газопровода

Энтони Блинкен обещает бороться с негативными последствиями создания "Северного потока - 2". Фото: коллаж "Сегодня"

Власти США и Германии обсуждают конкретные меры по смягчению последствий для Украины завершения строительства российского газопровода "Северный поток – 2".

Об этом сообщает Reuters.

Выступая 8 июня на слушании комитета по ассигнованиям Сената США, госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил дополнительными штрафами для компаний, которые принимали участие в проекте.

"Конечно, мы также можем в будущем повлиять на компании, которые предоставляли страховку или другие разрешения", – сказал Блинкен.

При этом он назвал завершение строительства "Северного потока – 2" "фактически решенным делом", на фоне которого США изучают, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины, других затронутых стран и Америки.

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Напомним, что в мае президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался от новых санкций в отношении российского газопровода, потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой.

Менее чем через две недели американское издание Axios опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, который открыто раскритиковал США за такое решение, а Евросоюз – за недостаточное давление на РФ.

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