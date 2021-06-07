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США и Германия изучают компенсации Украине за "Северный поток – 2" – Блинкен

7 июня, 21:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Возможность введения США санкций против оператора строительства газопровода компании Nord Stream 2 AG сохраняется

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но в то же время не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Конгрессе.

"Мы активно сотрудничаем с Германией, чтобы изучить, что может и должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может в будущем потерять из-за того, что трубопровод ("Северный поток – 2". – Ред.) пойдет в обход Украины, сохранятся", – заявил госсекретарь.

Он подчеркнул, что следует помешать России использовать газ как инструмент принуждения или оружие против Украины или других стран.

Блинкен также заявил, что возможность введения санкций в отношении оператора проекта строительства газопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG по-прежнему сохраняется и исключение из применения санкций может быть отозвано.

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Напомним, ранее в правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа и в Берлине ожидают, что транзитный договор с РФ будет продлен.

Тем временем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова и дальше реализовывать проекты, подобные газопроводу "Северный поток – 2", который пошел в обход Украины.

Что еще происходило в Украине и мире 7 июня, смотрите в новостях "Сегодня".

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