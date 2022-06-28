"Мы снова в 1937". Глава Генштаба Британии оценил ситуацию в Европе

Патрик Сандерс (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания и ее союзники после вторжения России в Украину столкнулись с "моментом 1937 года", поэтому должны сделать все возможное, чтобы предотвратить очередную мировую войну.

Об этом новый глава Генштаба армии Британии Патрик Сандерс заявит на армейской конференции в Лондоне, сообщает Sky News.

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По данным СМИ, генерал намерен сказать, что президент России Владимир Путин и его "экспансионистские амбиции" представляют наибольшую угрозу суверенитету, демократии и свободе жить без насилия, которое он когда-либо знал.

"Генерал Сандерс заявит, что его единственной целью является "мобилизация армии, которая может предотвратить распространение войны в Европе, будучи готова воевать и побеждать вместе с британскими союзниками и партнерами по НАТО", – пишет Sky New.

Его предупреждение поддержит министр обороны Бен Уоллес, который также, как ожидается, выступит на армейской конференции перед поездкой на саммит НАТО.

Ожидается, что генерал Сандерс предложит свой взгляд на угрозу, представляемую Россией, и то, как его армия адаптируется, с большей сосредоточенностью на борьбе в городах и восстановлении дорогостоящих запасов оружия.

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"Это наш момент 1937 года", – скажет начальник генштаба, судя по обнародованным отрывкам речи.

Он подразумевает решающий период перед Второй мировой войной.

"Мы не в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы нас не втянуть в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия играла свою роль в предотвращении войны", – заявил он.

Этот вызов означает, что армия должна модернизироваться, внедряя новые технологии, такие как кибервойны и ракеты большой дальности с сохранением традиционных военных навыков.

Ожидается, что генерал Сандерс также скажет, что армия пересмотрит возможности своих транспортных средств

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По его словам, сдерживание России "означает большее количество армии, готовой большую часть времени", и что он ожидает, что "все чины будут готовы упорно тренироваться и вступать в боевые действия".

Ранее мы сообщали, что британская разведка сообщила о провале попытки РФ окружить ВСУ на Донбассе.

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