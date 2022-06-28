"Ми знову у 1937". Глава Генштабу Британії оцінив ситуацію в Європі

Патрік Сандерс (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія та її союзники після вторгнення Росії в Україну зіткнулися з "моментом 1937 року", тому мають зробити все можливе, щоб запобігти черговій світовій війні.

Про це новий голова Генштабу армії Британії Патрік Сандерс заявить на армійській конференції у Лондоні, повідомляє Sky News.

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За даними ЗМІ, генерал має намір сказати, що президент Росії Володимир Путін і його "експансіоністські амбіції" становлять найбільшу загрозу суверенітету, демократії та свободі жити без насильства, яке він будь-коли знав.

"Генерал Сандерс заявить, що його єдиною метою є "мобілізація армії, яка може запобігти поширенню війни в Європі, готова воювати і перемагати разом з британськими союзниками і партнерами по НАТО", – пише Sky New.

Його попередження підтримає міністр оборони Бен Воллес, який також, як очікується, виступить на армійській конференції перед поїздкою на саміт НАТО.

Очікується, що генерал Сандерс запропонує свій погляд на загрозу, яку представляє Росія, і те, як його армія адаптується, з більшою зосередженістю на боротьбі в містах та відновлення дорогих запасів зброї.

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"Це наш момент 1937 року" , – каже начальник генштабу, судячи з оприлюднених уривків промови.

Він має на увазі вирішальний період перед Другою світовою війною.

"Ми не в стані війни, але маємо діяти швидко, щоб нас не втягнути в неї через нездатність стримати територіальну експансію… Я зроблю все, що в моїх силах, щоб британська армія відігравала свою роль у запобіганні війні", – заявив він.

Цей виклик означає, що армія має модернізуватися, впроваджуючи нові технології, такі як кібервійни та ракети великої дальності із збереженням традиційних військових навичок.

Очікується, що генерал Сандерс також скаже, що армія перегляне можливості транспортних засобів.

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За його словами, стримування Росії "означає більшу кількість армії, яка готова більшу частину часу", і що він очікує, що "всі чини будуть готові завзято тренуватися і вступати в бойові дії".

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