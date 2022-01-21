Шольц отказался говорить с Байденом об Украине – в чем причина

Канцлер Германии Олаф Шольц (фото слева) президент США Джо Байден (фото справа). Коллаж "Сегодня"

Канцлер Германии Олаф Шольц вместо обсуждения с президентом США Джо Байденом ситуации вокруг Украины совершит визит в Мадрид. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

"Шольц не сможет встретиться со своим коллегой из-за того, что очень занят, а также из-за ситуации с распространением коронавируса", – пишет издание.

Вместо переговоров с Байденом, Шольц совершит визит в Мадрид.

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Издание также отмечает, что переговоры отложены на некоторые время и они обязательно состоятся. Ориентировочно это произойдет в середине февраля.

Первый разговор Шольца и Байдена состоялся в декабре 2021 года. Они подтвердили, что Германию и США связывают тесные отношения, и заявили о готовности совместно работать по всему спектру мировых проблем.

В тоже время сообщается, что 25 февраля Шольц встретится в Германии с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече они обсудят рост угрозы для Украины со стороны России, и вопросы климата.

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Переговоры по Донбассу

Ранее Шольц обещал, что правительство Германии также добиваться возобновления переговоров в рамках "нормандского формата" (Украина, Россия, ФРГ, Франция), призванного найти мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Также он отмечал, что Германия не планирует поставлять оружие Украине.

Накануне министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что после долгого простоя "нормандский формат" снова заработал и есть вероятность договориться по важным вопросам относительно Донбасса. Он считает, что "нормандская встреча" состоится в ближайшее время.

20 декабря 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что глава США Джо Байден может усилить переговоры в "нормандском формате" по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России". Также Зеленский заявлял, что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

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Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), т. е. без США.

21 января МИД РФ заявил, что они не против подключить США для урегулирования конфликта на Донбассе.