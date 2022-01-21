Шольц відмовився говорити з Байденом про Україну – у чому причина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц замість обговорення із президентом США Джо Байденом ситуації навколо України здійснить візит до Мадриду. Про це пише німецьке видання Spiegel.

"Шольц не зможе зустрітися зі своїм колегою через те, що дуже зайнятий, а також через ситуацію з поширенням коронавірусу", – пише видання.

Замість переговорів із Байденом, Шольц здійснить візит до Мадриду.

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Видання також зазначає, що переговори відкладено на певний час і вони обов'язково відбудуться. Орієнтовно це станеться у середині лютого.

Перша розмова Шольца та Байдена відбулася у грудні 2021 року. Вони підтвердили, що Німеччину та США пов'язують тісні відносини й заявили про готовність спільно працювати по всьому спектру світових проблем.

Водночас повідомляється, що 25 лютого Шольц зустрінеться в Німеччині з президентом Франції Еммануелем Макроном. На зустрічі вони обговорять зростання загрози для України з боку Росії та питання клімату.

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Переговори щодо Донбасу

Раніше Шольц обіцяв, що уряд Німеччини також добиватиметься відновлення переговорів у рамках "нормандського формату" (Україна, Росія, ФРН, Франція), покликаного знайти мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Також він зазначав, що Німеччина не планує постачати зброю Україні.

Напередодні міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що після тривалого простою "нормандський формат" знову запрацював і є можливість домовитися з важливих питань щодо Донбасу. Він вважає, що "нормандська зустріч" відбудеться найближчим часом.

20 грудня 2021 року Володимир Зеленський заявляв, що голова США Джо Байден може посилити переговори у "нормандському форматі" щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він "добре розуміє питання України та Росії". Також Зеленський заявляв, що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

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Президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна), тобто без США.

21 січня МЗС РФ заявило, що вони не проти приєднати США для врегулювання конфлікту на Донбасі.