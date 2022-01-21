Росія не проти? У Лаврова здивували заявою про переговори щодо Донбасу

Російська сторона вважає, що Штати можуть зробити вагомий внесок для вирішення ситуації

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Російська сторона погоджується, щоб для врегулювання конфлікту на Донбасі підключилися США. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

"Ми не проти того, щоб США підключилися до переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі", – йдеться у повідомленні відомства.

У МЗС РФ уточнили, що присутність американців у переговорному процесі позитивно вплине на реалізацію мирних домовленостей.

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Також говорячи про участь США в "нормандському форматі", у російському відомстві нагадали, що цей майданчик уже сформувався і працює восьмий рік, і учасники переговорів Німеччина та Франція – воліли б зберегти його в тому вигляді, в якому він і зараз існує.

Не всі раді США

22 січня МЗС РФ заявляло, що підключення США до "нормандського формату" можливе лише у разі консенсусу між учасниками переговорів, хоча розширення "четвірки" не планується. У Москві вважали, що нібито Київ хоче залучення США до переговорів лише для того, щоб натиснути на Росію ще більше.

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів в рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна), тобто без США.

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Україна залучала США до переговорів

22 грудня помічниця держсекретаря США Карен Донфрід заявила, що Штати не братимуть участь у "нормандському форматі", але готові підтримувати процес та сприяти виконанню Мінських домовленостей.

20 грудня 2021 року Володимир Зеленський заявляв, що глава США Джо Байден може посилити переговори у "нормандському форматі" щодо вирішення ситуації на Донбасі, оскільки він "добре розуміє питання України та Росії". Також Зеленський заявляв, що Вашингтону необхідно надати одну з головних ролей на переговорах щодо Донбасу.

Ще 2019 року в Держдепі коментували ідею підключити США до "нормандського формату". Там пояснили, від чого залежить входження американців до переговорного процесу.